شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 8215.29 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.26% بما يعادل 21.78 نقطة ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8189.98 ومستوى المقاومة 8677.73 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 98
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 72
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عدد أسهم الشركات الثابتة 19
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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