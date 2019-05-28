شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية وسط زيارة ترامب لليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، ضمن زيارة دولية تستمر أربعة أيام لليابان بدأت بالأمس وأعرب في مستهلها خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن آماله في الإعلان عن اتفاق تجاري لبلاده مع اليابان قريباً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.35% ليربح 5.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,552.49، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.43% ليربح هو الأخر 91.76 نقطة ويصل إلى المستوى 21,274.34.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.59% ليربح 21.46 نقطة ويصل إلى المستوى 3,658.66، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 16.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,908.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.37% ليربح 102.25 نقطة ويصل إلى المستوى 27,390.34، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليربح هو الأخر 0.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,044.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.55% ليخسر 55.53 نقطة ويصل إلى المستوى 10,092.18، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليربح 37.51 نقطة ويصل إلى المستوى 6,489.40.