شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي في مطلع هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب تغيب السوق الأمريكي بالأمس بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6920 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6918، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6926، بينما حقق الأدنى له عند 0.6916.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وصدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.0% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلي صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 130.1 مقابل 129.2 في نيسان/أبريل الماضي.