شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2575 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ الأسبوع الماضي، ويقترب المؤشر حاليا من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 2510 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2630 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 28-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.