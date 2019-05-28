شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الاحد -تحليل صباحي- 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 9783 نقطة، مكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتد المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9650 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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