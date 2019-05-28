شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بنحو 10%..و"بتكوين" تزيد مكاسبها إلى 70% في شهر واحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات الإثنين وسط توقعات إيجابية من المحللين بشأن العملات الافتراضية التي حققت أعلى مستوياتها هذا العام، فيما قفزت "بتكوين" محققة مكاسب بأكثر من 70% خلال الشهر الجاري.



وواصلت "بتكوين" وأخواتها المكاسب في شهر مايو/أيار وسجلت العملة الرقمية الأكبر أعلى مستوى قياسي على الإطلاق أمام البيزو الأرجنتيني.



وقفزت الريبل هي الأخرى اعلى حاجز 0.40 دولار مجددا مواصلةً فورة الانتعاش بجانب صعود السوق، وتلقى دعماً أعلى المستوى المذكور.

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وارتفعت الريبل بحلول الساعة 18:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.6% إلى 0.43 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.45 دولار وأقل سعر عند 0.39 دولار، في حين بلغت قيمتها السوقية 42.6 مليار دولار.



وصعدت "بتكوين" بنسبة 3% إلى 8801 دولارا بعد أن بلغت أعلى سعر اليوم عند 8943.5 دولار وأقل سعر عند 8507.3 دولار، وسجلت قيمة سوقية قدرها 156 مليار دولار.



أما العملات الرقمية مجتمعة، فقد ارتفعت قيمتها السوقية اليوم إلى 269.6 مليار دولار لتعود إلى مستويات لم تصل إليها منذ أغسطس/آب عام 2018.