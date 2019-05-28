شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر بفعل عطلة في "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وهدوء في التعاملات بسبب العطلة الرسمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وتشهد أمريكا اليوم عطلة رسمية حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات للاحتفال بـ"يوم الذكرى لتأبيت ضحايا الحرب الأهلية.



وعلاوة على ذلك، أغلقت أسواق الأسهم والسندات في المملكة المتحدة تزامنا مع عطلة البنوك أواخر شهر مايو/أيار الجاري.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



ولا تزال الحرب التجارية تلقي بظلالها على الأسواق خاصة بعد زيادات متبادلة للرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين وفض حظر على "هواوي" الصينية، ثم إعفائها مؤقتاً لتسعين يوماً.



وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب (العقود الفورية) بأقل من 0.1% إلى 1284.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1286.9 دولار وأقل سعر عند 1283.2 دولار.