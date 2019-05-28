شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين حول مقاومة القناة الصاعدة، وننتظر الحصول على حافز إيجابي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 128.85، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 107.05 مهم لمواصلة الموجة الصاعدة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 115.00 والمقاومة 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد