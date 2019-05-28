شكرا لقرائتكم "علي بابا" نحو إدراج ثان في البورصة لجمع 20 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شنغهاي - أ ف ب - | منذ ساعة في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 15:08

أفادت تقارير اليوم (الثلثاء) بأن المجموعة الصينية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية "علي بابا" تستكشف احتمال تنفيذ إدراج ثان في البورصة قد يجمع 20 بليون دولار، في وقت تسعى بكين إلى تشجيع شركات التكنولوجيا الصينية الضخمة على إدراج أسهمها في بورصات قريبة من الوطن.



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وتسعى مجموعة "علي بابا"، المدرجة أساساً في الولايات المتحدة، إلى تقديم طلب في هونغ كونغ في النصف الثاني من العام الحالي، كما نقلت شبكة "بلومبرغ" عن أشخاص لم تسمهم على علم بهذا المخطط. ويهدف الادراج الثاني الى فتح قنوات تمويل جديدة للمجموعة التي جمع إدراجها في نيويورك عام 2014 مبلغ 25 بليون دولار، في أكبر طرح عام أولي في العالم.

ورفض ناطق باسم "علي بابا" التعليق، وقال إن الشركة لا ترد على "شائعات السوق". وتسعى الصين إلى تشجيع شركاتها الكبرى في مجال التكنولوجيا الحالية والمستقبلية لإدراج أسهمها قرب الوطن، بما في ذلك عبر بورصة تقنية مخطط لها في شنغهاي ستكون رد الصين على بورصة "ناسداك".

وتأتي هذه الخطوات مع خوض الصين والولايات المتحدة معارك تجارية متصاعدة، إذ منعت واشنطن الشركات الأميركية من التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" لأسباب أمنية.

وتسعى مجموعة "علي بابا" إلى الاستفادة من ولع المستهلك الصيني بالتجارة الالكترونية كي تسيطر على هذا القطاع في الصين وتصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية.