«الإسكان» تكشف موعد طرح وحدات سكنية جديدة في العاصمة الإدارية

مصراوي
تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من شقق الحي السكني r3 "كابيتال ريزيدانس" في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها هيئة المجتمعات وتتولى تسويقها أيضًا.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن المرحلة الجديدة من مشروع "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية ستكون عقب عيد الفطر بواقع بطرح ما يقرب من 500 وحدة سكنية.
وأضاف عباس لـ"مصراوي"، أن الوحدات كاملة التشطيبات بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 مترًا و180 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن الحجز سيكون من خلال الموقع...
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