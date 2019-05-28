وفد وزارة الاتصالات يغادر للملكة السعودية لتعزيز التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية فى مهمة عمل تتضمن بحث تعزيز وتطوير التعاون بين مصر والسعودية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا ومن المقرر أن يلتقى وفد الوزارة خلال الزيارة للمملكة بالمهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى لاستكمال المباحثات السابقة التى تمت بينهما خلال زيارة الوزير السعودى لمصر فى أبريل الماضى لتعزيز سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة من الشراكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من أحدث التطبيقات والبرامج التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تعود بالنفع على مواطنى البلدين. وجدير بالذكر أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين ستتضمن التعاون فى بناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

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