شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحا 14.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.58 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 44.41% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 9.26%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.28%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.87%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.19%. Advertisements كما صعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 21.91% مدفوعة بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.55%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.41%، عقارات السيف بنسبة 2%، مجموعة ترافكو بنسبة 0.65%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 2.54% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.04%، بى.أم.أم أى بنسبة 1.25%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.67%. فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة انخفاض 4.93% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.46%.

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