شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.24% بختام التعاملات مدفوعاً بأسهم العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.24% رابحاً 31.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2607.01 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 331.1 مليون سهم محققة ما قيمته 461.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5052 صفقة على 35 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.72%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.83%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دي إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 9.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الصفوة مباشر بنسبة 9.92%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 3.61%.