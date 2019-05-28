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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين فوق مستوى 165.73، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً حتى الآن، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو 176.65 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 159.00 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المتوقعة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 160.00 والمقاومة 176.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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