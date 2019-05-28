شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الإيثريوم حول مستوى 270.00 منذ الصباح، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 300.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 250.00 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 250.00 والمقاومة 300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد