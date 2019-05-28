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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الإيثريوم حول مستوى 270.00 منذ الصباح، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 300.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 250.00 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 250.00 والمقاومة 300.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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