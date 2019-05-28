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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتذبذب ضمن العلم الصاعد الموضح بالصورة، ولا زلنا بانتظار اختراق 8910.00 للحصول على حافز إيجابي يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 9000.00 ثم 9350.00 كمحطات رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 8328.80 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8600.00 والمقاومة 9100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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