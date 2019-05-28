شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق مستوى 69.62، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل حاجز مقاومة يعيق مهمة السعر بالارتفاع، بانتظار اختراق 70.50 لتعزيز فرص الاندفاع نحو 73.35 ثم 75.60 التي تمثّل الأهداف الرئيسية المتوقعة.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 69.62 و69.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد