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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول حاجز 59.00 دولار، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج الفرعي فعالاً، بانتظار تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة لاختبار مستوى 60.00 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما يم يقع السعر تحت ضغط سلبي ليكسر مستويات 58.35 ثم 57.33 ويستقر دونها، حيث إن كسر هذه المستويات سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.86
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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