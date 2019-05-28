شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليبتعد عن مقاومة القناة الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 13.93 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 14.73 لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط