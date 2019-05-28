شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الذهب على المتوسط المتحرك 50 ويحاول بدء موجة صاعدة الآن، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبّع في البيع، مما يدعم فرص استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1302.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن كسر 1275.30 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.00 والمقاومة 1302.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد