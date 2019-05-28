شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً ليقترب من مستوى 1.2636، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا السلبية الممتدة التي تصل إلى 1.2550 ثم 1.2400.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2750.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2580 والمقاومة 1.2750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط