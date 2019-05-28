شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1180، ويحتاج لكسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط فعالاً بشرط الثبات دون 1.1255، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1.1100.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1255

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط