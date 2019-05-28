الدولار يتراجع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى عند مستوى نهاية تعاملات الأمس.

وهبط سعر شراء الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.83 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 16.90 جنيه.

Advertisements

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 4 قروش إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه...