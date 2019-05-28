شكرا لقرائتكم خبر عن تهاوى مؤشر الثقة الاقتصادية التركي 8.5% في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو، لينزل 8.5% عن مستوى الشهر السابق مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر.

وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك وفي إبريل ارتفع المؤشر 3.4% إلى 84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي.