شكرا لقرائتكم خبر عن تهاوى مؤشر الثقة الاقتصادية التركي 8.5% في مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو، لينزل 8.5% عن مستوى الشهر السابق مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر.
وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك وفي إبريل ارتفع المؤشر 3.4% إلى 84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي.
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