شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الإيطالية تهبط جراء مخاوف الميزانية وفايننشال تايمز يصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الأسهم الإيطالية أكثر من نصف بالمئة اليوم الثلاثاء لتدفع الأسواق الأوروبية للهبوط، حيث غطت المخاوف بشأن عجز ميزانية البلد على أنباء محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر ورينو.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، متخليا عن مكاسب سابقة، في حين نزل المؤشر الإيطالي الغني بأسهم البنوك 0.6 %.

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كانت مصادر قالت لرويترز أمس الاثنين إن المفوضية الأوروبية ستبدأ على الأرجح إجراءات بحق إيطاليا الأسبوع المقبل لمخالفتها قواعد الدين للاتحاد، مما أدى لارتفاع عائدات السندات وتفاقم مخاوف الدائنين المصرفيين.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% بفضل مكاسب شركات التعدين بعد ارتفاع أسعار الحديد الخام الصيني.

وفي غياب أنباء الشركات وعناوين أخبار الخلاف التجاري الأمريكي الصيني، واصلت أسهم شركات السيارات المكاسب التي بدأتها يوم الاثنين بفضل آمال اندماج فيات كرايسلر ورينو، وارتفع سهما الشركتين أكثر من 1% لكل منهما.