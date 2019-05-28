أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو حزيران عند 430 دولارا للطن، انخفاضا من 525 دولارا في مايو أيار.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارا للطن، انخفاضا من 530 دولارا في الشهر السابق.