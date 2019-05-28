«قطارات الاتحاد» تقيّم عروض المرحلة الثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تجري شركة قطارات الاتحاد تقييماً للعروض التي حصلت عليها لمناقصة عقدين جديدين ضمن المرحلة الثانية من مشروع سكة قطار الاتحاد التي يبلغ طولها 1200 كيلو متر.

وذكرت «ميد» أن العقد B يغطي حوالي 200 كيلو متر من السكة الرئيسية و40 كيلومتراً من الخطوط الفرعية لربط ميناء خليفة في أبوظبي، بينما يغطي العقد C حوالي 78 كيلومتراً من السكة الرئيسية و20 كيلومتراً من الخطوط الفرعية لربط ميناء جبل علي في دبي.

وتوقعت الشركة ترسية العقد الأول في الربع الثالث من العام الحالي.

ويستعد العارضون لتقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة العقد D قبل يوم 16 يونيو/حزيران المقبل، والذي يغطي 98 كيلومتراً من السكة الرئيسية و29 كيلومتراً من الخطوط الفرعية لربط منطقة الطويين.