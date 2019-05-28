شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «هواوي» يعارض رداً صينياً يستهدف شركة «آبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رين تشنج في، مؤسس شركة «هواوي تكنولوجيز» ورئيسها التنفيذي، لوكالة بلومبيرج، إن رداً من بكين يستهدف شركة «أبل» غير مرجح، وإنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.
وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف «أبل» بإجراء انتقامي، قال رين إن سوف «يحتج» على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.
وقال في مقابلة مع وكالة بلومبيرج «ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولاً وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين». وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستقلص تفوقاً استمر عامين حققته الشركة على منافسيها، لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس. (رويترز)
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