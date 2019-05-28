شكرا لقرائتكم خبر عن منظمون: «إكسبو 2020» يجتذب 11 مليون أجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منظمون إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، ما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة.
وسيشكل الأجانب نحو 71 في المئة من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، والتي اجتذبت 15.9 مليون سائح في 2018.
ويبدأ المعرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية «إرنست آند يونج» أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات.
وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري : إن أعمال البناء المرتبطة «بإكسبو» اكتملت بنسبة 67.5 في المئة، وإن جميع المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية العام. ومن بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها إكسبو. (رويترز)
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