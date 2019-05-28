19.45 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة في الأسواق المالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 19.45 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019، وهي ذات القيمة المسجلة تقريباً خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي ارتفاع إجمالي أرباحها إلى 9.75 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 9.73 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وعلى الجانب الآخر، فقد بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 9.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 9.75 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويظهر التحليل الخاص بالأرباح على مستوى القطاعات أن قطاع البنوك تصدر المركز الأول بصافي أرباح بلغت قيمتها 11.13 مليار درهم مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 والذي وصلت فيه الأرباح أيضاً نفس الأرباح تقريباً، علماً بأن بنكي الشارقة والاستثمار لم يفصحا عن بياناتهما المالية حتى الآن.

وبلغت أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي المالي 5.51 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 17% مقارنة مع 4.69 مليار درهم في الربع نفسه من العام السابق.. وبناء على ذلك فقد استحوذ القطاع على 57 % من إجمالي أرباح السوق خلال فترة الرصد. وجاء قطاع العقارات والإنشاءات بالمرتبة الثانية حيث بلغت أرباحه 3.16 مليار درهم خلال الربع الأول 2019.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة إلى 5.62 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح 5.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2018.(وام)