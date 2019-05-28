«ستاندرد» ترفع تصنيف «الشارقة الإسلامي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الشارقة الإسلامي من «BBB+» إلى «A-» مع تثبيت التصنيف الائتماني قصير الأجل له عند درجة «A-2»، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة: إنها رفعت التصنيف لمصرف الشارقة الإسلامي نظراً لأهميته المنهجية العالية في دولة الإمارات، مشيرةً إلى هناك احتمالية كبيرة بتلقيه الدعم الحكومي في حال اقتضت الضرورة. وأوضحت أن المصرف لاعب رئيسي في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات.

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