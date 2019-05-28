استدعاء 384 سيارة «لينكون» و«لكزس»

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أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء تشمل 384 سيارة، لدواعي السلامة، منها 226 سيارة نوع «لينكون كونتيننتال» 2017-2019، و150 سيارة نوع لكزس إل إس LS500 موديل 2017-2018.

وأفادت الوزارة في تقرير، بأن بعض سيارات «لينكون» المشمولة بالحملة، قد لا يعمل محرك المزلاج الإلكتروني للباب ما يتسبب بعدم غلقه بشكل كامل ولهذا قد تظهر علامة تحذيرية في لوحة العدادات على شكل باب لم يغلق بالكامل.

وأوضح تقرير الوزارة أنه في هذه الحالة تظل العلامة التحذيرية مضاءة في لوحة العدادات، وفي حالة عدم غلق المزلاج بشكل كامل، قد يتسبب ذلك باحتمالية فتح الباب أثناء القيادة، ما يزيد من مخاطر الإصابة.

أما في ما يتعلق بسيارات «لكزس»، فقد أطلقت الوزارة حملة خدمة لعدد من هذه السيارات، حيث تم تجهيز المركبات المشمولة بالحملة بإطارات ذات نظام سير مع فراغ الإطار من الهواء، ومزودة بطبقة جانبية للتقوية داخل الإطار.