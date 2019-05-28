مكاتب بوابة ابن بطوطة تقدم عروضاً لـ «الصغيرة والمتوسطة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «سيفن تايدز» عروضاً ترويجية تستهدف المستأجرين الجدد في مكاتب بوابة ابن بطوطة.

وتوفر هذه العروض التي تستمر طيلة شهر رمضان الكريم للمستأجرين المحتملين عقد إيجار مدته 12 شهراً ضمن مجموعة من الحوافز والخطط المرنة، بمساحات مكتبية مجهزة بشكلٍ كامل وجاهزة للانتقال مع سعر مخفض.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة «سيفن تايدز»: «يعد التدفق النقدي أمراً في غاية الأهمية في قطاع الأعمال، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي دائماً ما تبحث عن أفضل الصفقات الممكنة عندما يتعلق الأمر بالمساحات المكتبية، ليس فقط من حيث القيمة المادية وإنما من حيث جودة الخدمات التي تحصل عليها».