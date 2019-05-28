الصين تؤكد أن المفاوضات التجارية يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الصين، الاثنين، أن المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس «الاحترام المتبادل»، وذلك بُعيد إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله حيال توقيع اتفاق مع بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي: «لطالما قلنا إن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحلّ عبر مفاوضات ومشاورات ودية».

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته، الاثنين، على هامش زيارة إلى اليابان، أن الصين والولايات المتحدة «ستبرمان خلال بعض الوقت في المستقبل اتفاقاً تجارياً رائعاً، ونحن نتطلع إلى ذلك».

ومنذ يناير/ كانون الثاني، تجري أول قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضات شاقة؛ للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية التي بدأت العام الماضي عبر فرض متبادل للرسوم الجمركية على بضائع تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولار.

لكن في مطلع الشهر الجاري، أصبحت اللهجة حادة بشكل مفاجئ؛ إذ قرّر ترامب فرض رسوم جديدة على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. وهناك إجراءات تهدف إلى فرض رسوم جمركية على كامل إيرادات المنتجات الصينية تقريباً.

وتفاقم النزاع بعد القرار الذي اتخذته مؤخراً إدارة ترامب ويقضي بوضع شركة «هواوي» على اللائحة السوداء للأمن القومي، ما دفع العديد من الشركات على غرار «جوجل» إلى قطع بعض الروابط مع المصنّع الصيني للهواتف الذكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: «رأينا تصريحات مختلفة بشأن المفاوضات التجارية، بما فيها (تصريحات) لمسؤولين أمريكيين كبار».

وأضاف، «يُقال أحياناً إن اتفاقاً سيتمّ إبرامه قريباً، ويُقال في بعض الأحيان أيضاً إنه سيكون صعباً التوصل إلى اتفاق»، لكن «مواقف الصين تبقى ثابتة». وتابع، «لطالما شددنا على أهمية التشاور بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك المشاورات الاقتصادية والتجارية، التي يُفترض أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة». (د.ب.ا)