تعرف على أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

كتبت ندى فتح الله استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم الثلاثاء، الموافق 28 -5- 2019. وجاءت الأسعار على النحو التالي: الدولار الأمريكي: بيع 16.76 جنيه، وشراء 16.88 جنيه. اليورو: بيع 18.76 جنيه، وشراء 18.90 جنيه. Advertisements الجنيه الإسترليني: بيع 21.26 جنيه، وشراء 21.41 جنيه. الين اليابانى: بيع 15.42 جنيه، وشراء 15.31 جنيه. الفرنك السويسري: بيع 16.80 جنيه، وشراء 16.68جنيه. تعليقات القراء

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