شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارا للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارا للطن، انخفاضا من 525 دولارا في مايو.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارا للطن، انخفاضا من 530 دولارا في الشهر السابق.

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