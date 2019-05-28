الان تتابع سعر الذهب يهبط لأدنى مستوى في عدة أسابيع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء،لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

وفي الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو أيار عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأوقية.

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وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا “حركة سعر الذهب كانت مخيبة للآمال قليلا وسلبية تماما.

عجز عن اختراق نطاق 1290 إلى 1300 دولار رغم خلفية توترات التجارة وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقلبات أسواق الأسهم.

“بعض تدفقات الأموال تتجه إلى بتكوين. يبدو أن العملات المشفرة تلتهم الذهب حاليا… أيضا، لا يبدو أنه يوجد في الوقت الحالي ما قد يقوض قوة الدولار.

ومقابل سلة من ست عملات مناظرة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.806 بعد ملامسة مؤشر العملة أدنى مستوياته منذ 16 مايو أيار عند 97.546 يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1331.50 دولار.وتقدم البلاتين 0.8 بالمئة إلى 812.32 دولار للأوقية.