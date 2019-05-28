الان تتابع النفط يتجاوز 70 دولاراً مدعوماً بتخفيضات أوبك وعقوبات إيران وفنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:
تجاوز خام برنت 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
وبحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3 سنتات إلى 70.14 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق عندما ارتفع برنت 2.1 في المئة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 59.21 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. ولم يتم تتداول العقود أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
ولاقت الأسعار دعما من خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية العام.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفائها ومن بينهم روسيا يومي 25 و26 يونيو حزيران لمناقشة سياسة الإنتاج.
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