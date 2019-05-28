إينوك تكشف عن خطط طموحة لتوسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمة بحلول 2020

دبي - الخليج 365 :

كشفت مجموعة اينوك عن خططٍ طموحة لتوسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمة التابعة لها بحلول عام 2020، الأمر الذي يأتي في إطار جهود المجموعة لمواكبة متطلبات الدولة استعداداً لاستقبال إكسبو 2020 دبي.

وفي هذا الإطار، ستعمل المجموعة على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها من 129 محطة حالياً إلى 191 في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة قبيل انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 . وبالتزامن مع ذلك، تعتزم المجموعة تعزيز حضورها المحلي في أنحاء الإمارات الشمالية بافتتاح محطات الخدمة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

فخلال العام الحالي 2019، تعتزم اينوك افتتاح 15 محطة خدمة في أنحاء الدولة منها خمس محطات خدمة وثلاث محطات متنقلة في دبي، إضافةً إلى المضي قدماً بخططها الرامية لافتتاح خمسة محطات خدمة في إمارة الشارقة في مواقعها السابقة، ومحطة خدمة في إمارة الفجيرة وأخرى في رأس الخيمة.

في هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحن في اينوك ملتزمون بدعم الرؤى التنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفخورون بإمكاناتنا التي تؤهلنا للمساهمة بشكلٍ إيجابي رافد لهذه الرؤية، عبر تشييد البنى التحتية المتكاملة لقطاع بيع الوقود بالتجزئة استعداداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي الذي يتوقع له استقطاب أكثر من 20 مليون زائر."

وأضاف سعادته: "علاوة على تلبية احتياجات هذا الحدث العالمي، نركز أيضاً على توسيع حضورنا في مختلف أرجاء الدولة، لتمكين كافة المجتمعات التي نخدمها من الوصول بسهولة ويسر إلى خدمات التزوّد بالوقود وغيرها من مستلزمات المركبات والأغذية والمشروبات."

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أما بحلول العام 2020، تسعى المجموعة إلى بناء ما مجموعه 47 محطة خدمة جديدة تضم 25 محطة في الشارقة و4 محطات في الإمارات الشمالية و15 محطة خدمة في دبي ثلاث منها في موقع إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى 3 محطات متنقلة في الإمارة.

يُذكر أن المحطات المتنقلة هي مفهوم جديد أطلقته المجموعة العام الماضي توفر لعملائها الوصول السهل والمريح لخدمة التزوّد بالوقود، وتعتزم اينوك حالياً افتتاح محطة متنقلة جديدة في المدينة المستدامة، بالإضافة إلى خطط لافتتاح محطات جديدة من هذا النوع في المجمعات السكنية التي تديرها كل من إعمار وميدان.

هذا وكانت اينوك قد أعلنت في عام 2017 أن جميع محطات الخدمة المستقبلية التابعة لها ستغذيها الألواح الشمسية (PV). وفي الوقت الراهن، تشغّل اينوك أكثر من 14 محطة خدمة تغذيها الطاقة الشمسية في دبي، حيث تولد هذه المحطات طاقة تبلغ651 ميجا واط ساعي في جميع محطاتها منذ العام 2017، أي ما يعادل استهلاك 80 منزلاً للطاقة في عام واحد. وفضلاً عن ذلك، سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التابعة للمجموعة المزمع افتتاحها بالشارقة بمجرد دمج منظومة الطاقة الشمسية في شبكة هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

كما أعلنت اينوك عن عزمها تنفيذ محطة خدمة جديدة في موقع إكسبو دبي 2020 بتصميمٍ مستوحى من شجرة الغاف التي اعتمدتها الحكومة في مطلع العام الجاري شعاراً رسمياً لعام التسامح. ستكون محطة الخدمة الجديدة بتصميم معماري فريد وعصري ومستدام يستخدم أحدث التقنيات مثل ألياف الكربون الأقوى بمعدل ثلاثة أضعاف من الفولاذ، إضافة إلى توربينات الرياح التي سيتم استخدامها لتوليد حوالي 30 إلى 40 كيلوواط من الطاقة لتشغيل المحطة.

وانطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التقنيات، طرحت اينوك مؤخراً منظومة دفع مبتكرة باستخدام تطبيق ENOCPay، التقنية الجديدة للدفع لقاء الوقود والمنتجات الأخرى في محطات خدمة اينوك وايبكو دون الحاجة للدفع النقدي أو عن طريق البطاقات. إذ تعد المجموعة سبّاقة إلى الابتكار على مستوى قطاع الطاقة من حيث حلول الدفع التي تشمل نظام تحديد هوية المركبات (ViP) ومنظومة الدفع القائمة على تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو.