شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الترفيهية استحوذت على 78.5% من إنفاق السائحين عالميا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤشرات حركة السياحة والسفر خلال عام 2018 والتى صدرت عن منظمة السياحة العالمية أن أنماط السياحة الترفيهية استحوذت على 78,5% من إجمالى الإنفاق على السفر والسياحة، أما سياحة الأعمال Business Travel والأنماط الأخرى فكان نصيبها نسبة 21,5%.

وأظهر التقرير الصادر من المنظمة العالمية أهم التأثيرات الاقتصادية لصناعة السياحة والسفر عام 2018، حيث تم ضخ 8,8 تريليون دولار في الاقتصاد العالمى بنسبة 10,4% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

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وقال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية لـ"الخليج 365" أن التقرير أوضح دعم القطاع 319 مليون وظيفة بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم، أو واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة.

وأشار إلى أن صادرات الزائرين "إنفاقهم ومشترياتهم داخل الوجهة السياحية" بلغت إيراداتها نحو 1,7 تريليون دولار أمريكى، وبلغت نسبتها 6,6% من إجمالى صادرات السلع والخدمات على مستوى العالم" أى حوالى 5 مليار دولار أمريكى فى اليوم.