إعرف مراحل سداد مستحقات الشركات فى برنامج رد الأعباء × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم التوافق على عدد من الإجراءات نستعرضها فى النقاط التالية: - سيتم صرف مستحقات الشركات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 . - تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب. Advertisements - الاتفاق على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التى تمثل 6 قطاعات تصديرية وبدء التنفيذ. - تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب. - مستقبلا سيتم تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء. - عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد النصف الثانى من شهر يونيه المقبل.

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