شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإحصاء»: أسعار الطعام تنخفض 0.14% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات انخفض بنسبة 0.14% خلال الأسبوع الثالث من رمضان 1440 مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر نفسه، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: مجموعة الخضراوات بنسبة 4.07%، ومجموعة اللحوم بنسبة 1.14%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.95%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.87%، ومجموعة الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.84%، كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.36%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.95%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بنسبة 0.51%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.34%، ومجموعة الفواكه بنسبة 0.13%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.11%.

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