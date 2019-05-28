26.3 مليون تداولات «دبي الإسلامي»

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تراجع مؤشر سوق دبي المالي مجدداً بنسبة 0.26% عند مستوى 2575 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات.

شهد السوق تداول 81.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 124.4 مليون درهم، نفذت من خلال 2429 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 26.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.6% مغلقاً عند 5.05 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 26 مليون درهم، لكنه تراجع 0.45% وأغلق عند 11 درهماً، ثم جاء ثالثاً سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 12.23 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.86% إلى 0.936 درهم.

وسجل سهم «مصرف السلام السودان» الارتفاع الأكثر بنسبة 6.42% مغلقاً عند 1.16 درهم، تلاه سهم «دار التكافل»، وصعد بنسبة 6.16% وأغلق عند 0.5 درهم، ثم سهم «سلامة» بصعوده 5.51% إلى 0.517 درهم.

وعلى العكس، انخفض سهم «المدينة للتمويل» 8.89% وأغلق عند 0.205 درهم، تلاه سهم «الاستشارات المالية الدولية»، بتراجعه 4.6%، وجاء ثالثاً من حيث التراجع سهم «السلام البحرين» وانخفض 3.21% عند 0.755 درهم.