ميناء خليفة يستقبل اثنتين من أكبر سفن الحاويات في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت محطة «كوسكو أبوظبي» بميناء خليفة، اثنتين من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم في غضون أقل من شهر، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري على خارطة التجارة البحرية العالمية.

وتعد سفينتا «إم. في. كوسكو شيبنج بيسز» و «إم. في. كوسكو شيبنج سولار» ثالث ورابع سفينة ضخمة على التوالي ترسوان في محطة «كوسكو أبوظبي» منذ بدء عملياتها التشغيلية التجريبية في 20 إبريلالماضي.

ووصلت السفينة «سولار» التي تحمل على متنها 21 ألف حاوية نمطية إلى ميناء خليفة لتصبح أكبر سفينة نقل حاويات ترسو في ميناء خليفة، بعد سفينة «بيسز» التي تحمل على متنها 20 ألف حاوية نمطية التي وصلت لميناء خليفة قبل أسبوعين.

ويعد استقبال السفينتين اللتين انطلقتا من ميناء تشينجداو في الصين، إنجازاً يرسخ مكانة أبوظبي على خارطة التجارة البحرية العالمية، ويعزز دورها المحوري في مبادرة الحزام والطريق. وتعد محطة «كوسكو أبوظبي» للحاويات ثمرة اتفاقية مدتها 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وشركة «كوسكو» الملاحية للموانئ المحدودة، وهي تندرج ضمن إطار استراتيجية نمو لمدة خمس سنوات أطلقتها «موانئ أبوظبي» لتعزيز القطاع البحري في إمارة أبوظبي، وإرساء التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة الإقليمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتستثمر موانئ أبوظبي بشكل كبير لزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة من 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، إلى 9.1 مليون حاوية نمطية سنوياً. (وام)