شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدرس شراء ثلاث محطات طاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس مصر عروضاً من شركة «زاروط»، التابعة لمجموعة «بلاك ستون»، وشركة «إدرا باور» الماليزية القابضة؛ لشراء ثلاث محطات طاقة تم بناؤها بالتعاون مع شركة «سيمينز» الألمانية، وهي خطوة قد تخفض الديون، وتجلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، في مقابلة هاتفية مع «بلومبيرج»، إن الشركتين عبرتا عن اهتمامها في شراء وإدارة المحطات المملوكة للدولة، موضحاً: إن الدولة تدرس عروض الشراء.(بلومبيرج)

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