صعود قوي لأسهم «كرايسلر» و«رينو» على وقع الاندماج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع الاقتراح الذي تقدمت به مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات بشأن الاندماج مع منافستها الفرنسية «رينو» لتكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم، الأسهم الأوروبية لتسجيل نتائج جيدة في تعاملات جلسة أمس، إلى جانب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت أمس، وأسفرت عن فشل الأحزاب اليمينية والشعبوية المناوئة للاتحاد الأوروبي في تحقيق مكاسب كبيرة.

وقفزت أسهم الشركتين «فيات كرايسلر» 19% و«رينو» 17%.

وأغلق مؤشر «داكس» الألماني مرتفعاً بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3%. وارتفع مؤشر «يوروستوكس 50» للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%، مع ارتفاع كل البورصات الأوروبية الرئيسية.

وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية أظهرت نجاح الأحزاب الرئيسية في المحافظة على مكانتها، في حين حصلت أحزاب اليمين والشعبويين على نحو 28% من مقاعد البرلمان الأوروبي، وهو ما يقل عن حصتها من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.

ولم تحقق أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط الأغلبية المعتادة، نجحت أحزاب الحضر والليبراليين في زيادة عدد مقاعدها في البرلمان الأوروبي.