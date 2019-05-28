«سي إن إن»: مول جديد بدبي بتصاميم من الطبيعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير مطول نشرته على موقعها أمس، إن دبي تشتهر بفخامة مراكزها التجارية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، وهي تحتضن حتى الآن أكبر مول في العالم، هو «دبي مول»، إضافة إلى مشروع «سيتيلاند مول» الجديد الذي تبلغ قيمة إنشائه 400 مليون دولار ويقع في منطقة «دبي لاند»، والذي سيكون بمثابة أول وجهة تسوق مستوحاة من الطبيعة والأكبر من نوعها في العالم.

وأضاف الموقع: إن حديقة «سيتيلاند مول» ستتميز بالتيارات والجزر والأشجار النادرة ليستكشفها ويستمتع بها المتسوقون، علاوة على أن المحال التجارية المحيطة بالمساحة الخضراء ستتضمن طبقة ثانية من الأشجار والحدائق على أسطح المركز وجنباته.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن المول الجديد سيضم أكثر من 300 علامة تجارية شهيرة، إضافة إلى مرافق الجذب السياحي.