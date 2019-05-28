«طيران الإمارات» تؤكد خططها لضم «787 دريملاينر» إلى الأسطول

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أكد عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي للعمليات، أن طائرة «بوينج 787 دريملاينر» ستكون من ضمن أسطول «طيران الإمارات» المستقبلي، متوقعاً أن تتسلم الناقلة أول طائرة من هذا النموذج في 2023، مع استكمال المناقشات مع شركة «بوينج» الأمريكية.

قال الرضا في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، إن هنالك مناقشات بين «طيران الإمارات» و«بوينج»، حول نموذج «787 دريملاينر»، ليكون من ضمن أسطول الناقلة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن «طيران الإمارات» لم تتخل عن هذا النموذج، لكن لم يتم تحديد عدد الطائرات المتوقع استلامها بعد، حيث من المتوقع أن تدمج من ضمن الطلبية الحالية لطيران الإمارات من «بوينج».

وأضاف الرضا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران 2018، بخصوص طائرات 787، انتهت صلاحيتها، ولم يتم تأكيدها، وهذا لا يعني أن الناقلة، تخلصت من فكرة تشغيل «787 دريملاينر».

وعن إمكانية توقيع اتفاقية جديد لطائرات «787 دريملاينر»، قال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، إن لدى طيران الإمارات صفقات مع «بوينج» بنحو 156 طائرة، منها 6 طائرات تحولت من طلبية سابقة من طراز (777-300ER)، و150 طائرة (777X) من طلبيتها عام 2013، مشيراً إلى احتمالية أن تشمل الطلبية المؤكدة نموذج (787 دريملاينر)، إضافة إلى نماذج طائرات (777-8) و (777-9).

ولم يستبعد الرضا تحويل جزء من صفقتها إلى طائرات 787 دريملاينر، أو يتم توقيع صفقة جديدة لهذا الطراز، مؤكداً أن نتائج المناقشات الحالية سوف تحدد عدد طائرات 787 واحتمالية تبديل جزء من صفقة 777 إكس لتشمل طلبية 787.

وقال إن الناقلة سوف تستفيد من طائرة 787 في رفع الكفاءة التشغيلية للشركة والتوسع في شبكة الوجهات من خلال الوصول إلى وجهات جديدة، خاصة في أوروبا والأمريكتين.

وكانت «طيران الإمارات»، وقعت مذكرة تفاهم لشراء 40 طائرة «بوينج 787 دريملاينر» بقيمة تجاوز 15 مليار دولار (نحو 55.4 مليار درهم).

وتضمنت مذكرة «طيران الإمارات» حقوق خيار لاستبدال الطائرات بطراز «787-9»، ما يمنحها مرونة إضافية في ما يتعلق بأسطولها وشبكة خطوطها العالمية مستقبلاً.



«الإمارات» تتطلع لاستئناف رحلاتها إلى سوريا



أكدت «طيران الإمارات» أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، بعد السماح من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: «السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق».

وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية: «تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، إضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول».