«فينابلر» تخطط لإنفاق 200 مليون دولار على التوسع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال برموث مانجات، الرئيس التنفيذي ل «فينابلر»، إن الشركة المتخصصة في المدفوعات والصرافة تخطط لاستخدام نصف عائدات بيع أسهم لها في لندن في وقت سابق هذا الشهر للتوسع بشكل طبيعي أو من خلال عمليات استحواذ.

وجمعت «فينابلز»، ومقرها الإمارات وتضم شركات من بينها «الإمارات للصرافة»، و«ترافيليكس القابضة»، و«إكسبريس موني»، 400 مليون دولار في طرح عام أولي في بورصة لندن، وجاء نصف هذا المبلغ من بيع أسهم جديدة.

وأوضح مانجات: «ستعزز الأموال ميزانيتنا العمومية، وتمنحنا المزيد من القوة؛ لتنفيذ استراتيجيتنا للتوسع»، مضيفاً: إن خطط التوسع تتضمن عمليات استحواذ تركز على حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا وخدمات الدفع والصرف الأجنبي.

وأضاف: إن الاستثمار على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، سيركز على أنشطتها القائمة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، إضافة إلى أنشطة المدفوعات في أوروبا والولايات المتحدة. وتابع: إن «فينابلر» ستواصل تعزيز شراكات مع شركات متخصصة في تكنولوجيا الدفع؛ مثل: «جوجل إنديا» و«وي تشات الصينية» إلى جانب شركات أخرى، وتتوسع في أسواق عالية النمو على أعتاب التحول الرقمي في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وقال: «في العامين إلى ال5 أعوام المقبلة، ستواصل فينابلر التحول، وتوسعة حجم أنشطتها وزيادة الشراكات».

وأوضح: إن الشركة تتوقع نمو الأرباح، قبل حساب الفائدة والضريبة ومصاريف الإهلاك واستهلاك الدين، إلى 20% في ال3 إلى ال5 سنوات المقبلة، من 14% حالياً. (رويترز)