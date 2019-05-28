«اقتصادية الشارقة» تصدر 1171 رخصة «اعتماد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

صرحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن عدد رخص «اعتماد» التي أصدرتها الدائرة منذ إطلاق البرنامج بلغ نحو 1171 رخصة، منها أكثر من 1130 رخصة فعالة بنسبة 96.5%، حيث شملت 22 رخصة متحولة من اعتماد إلى تجارية بنسبة 1.9.

حسب إحصاءات الدائرة، فقد تنوعت أهم أنشطة أعمال الرخص المتحولة لاعتماد لتشمل نسبة 23% في مجال التصميم، و14% للمواد الغذائية، و13% في صناعة العطور، كما شملت نشاط تنظيم الفعاليات بمعدل 9%. فيما توزعت الرخص المتحولة إلى اعتماد على عدة أنشطة أبرزها تجارة الملابس والتصميم، وتنظيم الفعاليات والحفلات، وصناعة العطور بمعدلات، وصلت إلى 26% و16%، و16% على التوالي.

وأكّد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يدعو إلى حتمية مساعدة الشباب المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، ومبادراتهم، وأفكارهم، للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.

وقال إن رخصة «اعتماد» تولي أهمية لتنظيم ممارسة العمل التجاري المنزلي، وتفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي، ودعم ومساندة أفكارهم ومبادراتهم للاستثمار في المشروعات الخاصة. وأضاف أنها تسهم في فتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة، وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات، وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشروعات، وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط.

وأكدت أمل جاسم حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، أن الرخصة المنزلية «اعتماد» توفر امتيازات خاصة لحامليها والتي تشمل إقامة معارض سنوية لأصحاب الرخصة، وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وحضانة المشروعات، وتطويرها، ومتابعتها، والترويج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات الأعضاء للحصول على فرصة الامتياز التجاري.

وأشارت إلى أن رخصة «اعتماد» تعمل على حفظ حقوق التجار، وأسمائهم التجارية التابعة لمشاريعهم وحفظ السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها ضمن إطار رسمي يمكنهم من تجنب الغش، والتدليس، وعمليات التقليد للاسم والشعار التجاري والمنتجات الحصرية لبعض المشاريع ذات الأفكار النوعية، ما يؤهلها للامتياز التجاري وهي خدمات تجارية مميزة لتجار هذه الفئة المنزلية لكونه ترخيصاً تجارياً قانونياً يصدر برسم رمزي لأي مواطن يقطن في إمارة الشارقة.